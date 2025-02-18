محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان الهجن في دورته العشرين

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية الخاصة بالدورة العشرين لسباق الهجن لعام ٢٠٢٥، بعد عودته مرة أخرى عقب فترة توقف دامت ٥ سنوات،والمقرر انطلاقها يومي ٢٦ و٢٧ فبراير الحالي. وتشارك بها هذا العام عدة دول عربية، وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل كفريق عمل واحد ولا تدخر وُسْعًا في دعم ومساندة هذا المهرجان، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميًّا وإقليميًّا.

ويتم تنظيم المهرجان من خلال الاتحاد المصري العام للهجن بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة السياحة وبالتنسيق مع مركز ومدينة فايد ومديرية الطرق ومديرية الشباب والرياضة.

ويقام المهرجان هذا العام بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق ٣٠ يونيو، حيث تقوم مديرية الطرق والنقل ومركز ومدينة فايد بتجهيز مضمار السباق استعدادًا لاستقبال مسابقات المهرجان.

جديرًا بالذكر، أنه انطلقت أول دورة للمهرجان عام ١٩٩٥، واستمر حتى عام ٢٠١٠ وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام ٢٠١٤ واستمر حتى ٢٠٢٠ ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام في دورته العشرين.