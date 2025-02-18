تحطم طائرة أمريكية في مطار تورونتو ونجاة جميع الركاب

عرضت قناة "يورونيوز" تقريرًا حول حادث تحطم طائرة أمريكية تابعة لشركة "دلتا للخطوط الجوية" أثناء هبوطها في مطار بيرسون الدولي بتورونتو، مما أدى إلى انقلابها على السقف، وسط حالة من الذعر بين الركاب.

ووفقًا للتقرير، كانت الطائرة في رحلة من مينيابوليس الأمريكية إلى تورونتو عندما وقع الحادث بشكل مفاجئ عند الهبوط. ووصف أحد الركاب الموقف بقوله: "بقيت معلقًا في السقف كالخفاش"، في إشارة إلى شدة الحادث وتأثيره داخل الطائرة.

وسارعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم سالمين، وفقًا لمسؤولي مطار تورونتو. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة حتى الآن، فيما تجري تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحادث.