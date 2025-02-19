الرئاسة الفلسطينية تحذر من مواصلة سلطات الاحتلال لحربها في الضفة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئاسة الفلسطينية، قال إنها تدين الحرب الإسرائيلية الشاملة على شمال الضفة وغزة، محذرة من مواصلة سلطات الاحتلال حربها في الضفة لا سيما في جنين وطولكرم ومخيميهما.

وأشارت السلطة الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتـ.ـلال تشن حملة تدمير ممنهج للمنازل وتهجير للمواطنين ما أدى إلى استـ.ـشهاد عشرات المواطنين وسقوط مئات الجرحى، وأن مخططات الاحتـ.ـلال تهدف إلى تنفيذ الضم والتوسع العنصري استكمالا لجرائم الإبـ.ـادة التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وطالبت بتدخل الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه، وأن العدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه وسيدفع ثمنه الجميع.

ولفتت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وأن تهديد الشعب الفلسطيني لن يكون مفيدا لأحد بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا أو في المنطقة، وأن طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "إفرات" امتداد لمخططات الاحتـ.ـلال لفرض سياسة الأمر الواقع.