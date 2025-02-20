الأهلي: مواجهة الهلال قوية بين شقيقين

أدلى سمير عدلي، مدير العلاقات العامة بالنادي الأهلي، بأول تعليق حول المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة قوية بين فريقين شقيقين، لكن الأهلي يهدف إلى التتويج بالبطولة.

احترام الهلال والتركيز على اللقب

وفي تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، شدد عدلي على احترام الأهلي للهلال السوداني، واصفًا إياه بالفريق الكبير الذي يمتلك تاريخًا من المواجهات القوية أمام المارد الأحمر، لكنه أكد أن سياسة الأهلي تقوم على حصد البطولات، وهو ما تطالب به جماهيره باستمرار.

كما أوضح أن الأهلي لا يرى أي مباراة سهلة، فالجميع يسعى للمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن النادي يستعد بكل قوة لكل المباريات المقبلة.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والهلال

يملك الفريقان تاريخًا طويلاً من المواجهات في دوري الأبطال، وكان أبرزها في نهائي نسخة 1987، حيث انتهت مباراة الذهاب في السودان بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0 ويتوج باللقب القاري.