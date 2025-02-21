8 ناشئين مصريين يتواجدون في مانشستر سيتي.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن عقد اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "يوجد اتفاقية مع مانشستر سيتي لسفر 8 لاعبين ناشئين لكي يخوضوا فترة معايشة كاملة هناك وحضور الأحداث الكبيرة".

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد ألعاب القوى

من جانب آخر، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، لبحث خطط واستعدادات الاتحاد للمرحلة المقبلة.



تناول اللقاء مناقشة استراتيجية تطوير رياضة ألعاب القوى في مصر، بما يشمل تحسين الأداء الفني والإداري، وتعزيز برامج إعداد اللاعبين للمنافسات الدولية.



أكد الوزير على أهمية وضع خطة شاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة، مع التركيز على تجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية.