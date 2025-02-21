قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم الجمعة للرزق.. ردده الآن وحتى غروب الشمس
تعديل في مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. تفاصيل
اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تحقيقات موسعة في قفز طالبة من أعلى سطح منزلها بالعمرانية
أدعية يوم الجمعة المستجابة.. كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة
السكة الحديد تكشف مواعيد كافة القطارات اليوم الجمعة
عيار 21 مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي؟
آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 21-2-2025
لا مجال للحواجز النارية.. نائب ترامب يهدد التحالف الأمريكي الأوروبي
نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: لن نقبل بأي حل يفرض علينا بشأن تهجير الفلسطينيين
إعادة تدوير مبتكرة لقشر الجريب فروت.. طاقة وأجهزة استشعار وتقليل النفايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

كرة اليد
كرة اليد
رباب الهواري

اتخذ مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد  برئاسة خالد فتحي عدد من القرارت الهامة خلال جلسته الثالثة والتى أقيمت أمس الخميس.

ةجاءت القرارت كالتالي:

موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد على اقامة معسكر لاختبار الحكام السيدات للترشح للشارة القارية خلال الفترة من 8 الى 10 ابريل 2025.

الموافقة على الدعوة الواردة من اتحاد جمهورية التشيك لكرة اليد للمنتخب الوطنى المصرى للسيدات للمشاركة بدورة دولية ودية رباعية خلال الفترة من 18 الى 21 سبتمبر من العام الجارى 2025 و ذلك فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم للسيدات.

اعتماد برامج المنتخبات الوطنية المصرية للشباب و الناشئين و التى تأتى فى اطار الاستعدادات لبطولتي العالم للشباب مواليد 2004 و الناشئين مواليد 2006 و بطولة البحر المتوسط لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

الموافقة على ترشيح  خالد ديوان للتقدم لعضوية مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة.

الموافقة على تعيين الدكتور طارق لطفي رئيسا للجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

الموافقة على تعيين  أحمد مصطفى رئيسا للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

الموافقة على تشكيل عدد من فروع الاتحاد للحاجة العاجلة لتسيير أعمال المنطقة لحين تشكيل كافة الفروع.

طارق لطفي اتحاد كرة اليد منتخب كرة اليد جمهورية التشيك خالد ديوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

الارصاد

"أمشير هيقلب".. تحذيرات جديدة بشأن تغير حالة الطقس الأيام القادمة

نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر

مش قيمتك .. فريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد لهذا السبب

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الصين: نافذة للسلام تفتح في أوكرانيا

صورة أرشيفية

الدولار يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي

صورة أرشيفية

انسحاب أمريكي جديد من جهود مكافحة تغير المناخ

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد