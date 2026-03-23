رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

تتصدر الرنجة قائمة الأطعمة المفضلة لدى المصريين خلال عيدالفطر، إلا أن معهد تكنولوجيا الأغذية حذر من أخطاء شائعة عند شرائها وتناولها قد تؤثر على الصحة.





وأوضح المعهد أن اختيار الرنجة الآمنة يتطلب التأكد من لونها الذهبي اللامع، وتماسك قوامها، وخلوها من الشوائب، مع عرضها داخل ثلاجات مخصصة، كما أشار إلى إمكانية اكتشاف الفساد من خلال الرائحة الكريهة أو خروج مواد لزجة.





ونصح بطهيها جيدًا، وإضافة الليمون، ونزع الجلد الخارجي قبل تناولها، وأكد أن الرنجة تُصنع من أسماك الهرنج المملحة والمدخنة، ما يمنحها طعمها المميز.





