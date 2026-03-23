الرئيس الفرنسي: نقف إلى جانب السعودية في حماية أمنها وسيادتها

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب انعكاساتها على مختلف المستويات. وخلال المحادثة، عبر ماكرون عن دعم بلاده للمملكة، مؤكدًا إدانة فرنسا للهجمات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأراضي السعودية.

كما شدد الرئيس الفرنسي على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها، وضمان أمنها، والدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي.