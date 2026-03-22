ترامب يهدد : سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز

أدلى الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، بتصريحات حادة لقناة إسرائيلية، مؤكداً أن إيران تتلقى “العقاب الذي تستحقه منذ 47 عاماً”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستدمر إيران بالكامل إذا لم يتم فتح مضيق هرمز، معتبراً أن تقاعس دول الناتو عار كبير.



وحول احتمال استسلام إيران، قال ترامب: "ستعرفون قريبا، وسيكون ذلك رائعا"، في مؤشر إلى ضغوط أمريكية متصاعدة على طهران.

وفي وقت سابق، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لشبكة «CBS»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في تهديداته تجاه إيران، مشيرا إلى أنه قد يبدأ باستهداف إحدى أكبر محطات الطاقة الإيرانية.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية تُبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في إطار سعيها لتحقيق أهدافها في التعامل مع الملف الإيراني، في ظل التصعيد المتزايد بين واشنطن وطهران.



تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، مع تبادل التهديدات بين الأطراف المختلفة، ما يزيد من احتمالات اتساع نطاق المواجهة خلال الفترة المقبلة.