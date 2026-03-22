عصام السقا: دوري في صحاب الأرض يجسد تضامن مصر مع فلسطين

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان عصام السقا، الذي تحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل رمضان 2026 الناجح "صحاب الأرض"، وكشف تفاصيل دوره الذي وصفه بالمؤثر والصادق، وذلك في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة.

الاستمرار في توثيق مسيرة الفنان

وخلال الحلقة، قام عمرو الليثي بتكريم السقا ومنحه درع الشركة المتحدة وقناة الحياة تقديرًا لمجهوده في العمل، معربًا عن سعادته بالاستمرار في توثيق مسيرة الفنان الذي قال إنه منذ خمس سنوات يشكل حضورًا مميزًا في دراما رمضان.

وقال عصام السقا إنه كان حريصًا على المشاركة في مسلسل "صحاب الأرض" فور عرضه عليه، مؤكدًا أن شخصيته كسائق مصري تعكس مشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية وتضامنهم مع أهل غزة، وأضاف: "العديد من السائقين الذين دخلوا القطاع عملوا ليل نهار لاستكمال مهامهم، وحرصت على لقائهم لأستلهم منهم الشخصية وأعيش تفاصيلها بصدق".

وتحدث السقا عن أصعب المشاهد التي صورها، قائلاً إن الديكور كان مليئًا بالدخان والدمار، وأنه عاش الشخصية بشكل كامل، مشيرًا إلى مشهد تفاعل المصريين في السيارات مع أهل غزة بالضغط على "الكلاكس"، والذي حقق ملايين المشاهدات وأثار ردود فعل إسرائيلية غاضبة: "كنت سعيدًا بأننا عبرنا عن رسالة المصريين بكل وضوح".

علامة فارقة في مسيرته الفنية

وأضاف أن دوره في "صحاب الأرض" يشكل علامة فارقة في مسيرته الفنية، لأنه جمع بين الدراما والرسالة الإنسانية، ونجح في إبراز التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني بطريقة مؤثرة ومباشرة.

وأكد السقا أن تجربة العمل كانت صعبة ومليئة بالتحديات، من مشاهد الدمار إلى تصوير وفاة أحد الشخصيات، لكنه وصف التجربة بأنها الأهم في حياته الفنية، لأنها توثق مأساة غزة وتبرز موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.