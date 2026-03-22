وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا

أشاد وزير الإعلام الفلسطيني ، أحمد عساف، بمسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك في مصر وتابعه الملايين في العالم العربي، معتبرا أن هذا المسلسل "وثيقة تاريخية" للأجيال القادمة في توثيق حجم الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عساف أن جوهر نجاح هذا العمل نابع من مواقف مصر المشرفة تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني، والتأكيد على مواقف مصر التي أنتجت هذا العمل، والحريصة على توثيق هذه المرحلة الهامة، مشيرا إلى أن مصر هي من أفسدت الهدف الإسرائيلي من هذا العدوان على الشعب الفلسطيني ومخطط التهجير، كما قدمت مصر كافه أشكال الدعم الدبلوماسي والإنساني، والضغط من أجل إدخال المساعدات، و هي الجهود التي توجتها دعوة واستضافة مصر لقمة السلام في شرم الشيخ والتي فتحت باب وقف التصعيد وإنهاء الحرب والنظر في إعاده الإعمار لما خربته يد العدوان.



جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة "الحياة" الليلة، حيث استضاف الإعلامي عمرو الليثي في سهرة ثالث أيام العيد، النجم إياد نصار ، والذي كشف عن أهم كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض" والمعاناة التي عاشها طاقم العمل ليخرج المسلسل بالصورة التي جعلته الأعلى مشاهدة في موسم رمضان 2026.



وقال وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف "في البداية أوجه التهنئة إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على هذا البرنامج الرائع الذي سلط الضوء على كواليس هذا العمل الدرامي الوثائقي الهام في تاريخ الشعب الفلسطيني".



وأشاد بمسلسل "صحاب الأرض" والنجاح الكبير الذي حققه واستطاع من خلاله أن يقنع الشعب الفلسطيني وتحديداً أهالينا في غزة والشعوب العربية "بواقعية هذا المسلسل لأنه جسد حقيقة الحرب على أهالينا في غزة. "

وأضاف "اعتبر أن هذا المسلسل وثيقة تاريخيّة للأجيال القادمة؛ لكي تظل باقية على ما حدث من عدوان على أهالينا في غزة، حيث نجح المسلسل في توثيق حجم الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في حق أهلنا في القطاع.. وفي نفس الوقت نجح المسلسل في توثيق الصمود الأسطوري للأبطال الحقيقين وهم أهلنا في غزة وجرائم الحرب ضدهم".



وقدم وزير الإعلام الفلسطيني التهنئة لأصحاب المسلسل على النجاح الكبير الذي حققه، والذي اعتبره "من الأعمال المهمة التي قدمتها الدراما المصرية، ومنها "رأفت الهجان" و "الطريق إلى إيلات" ونخبة من المبدعين.. كما لابد أن نتذكر بعض المبدعين عبر التاريخ الذين دعموا القضية الفلسطينية من خلال أعمال مهمة، وفي مقدمتهم الأستاذ ممدوح الليثي ويحيى العلمي ووحيد حامد والذين قدموا أعمالا هامة وثقت هذا التاريخ وهذه المواقف".



واستطرد وزير الإعلام الفلسطيني قائلا إن"التاريخ لمن يكتبه لا من يصنعه، وهذا العمل من أهم الأعمال التي جسدت معاناة أهالينا في غزة.. فقد وثق هذا العمل دعم الأشقاء في مصر والأردن والسعودية والموقف العربي في دعم أهالينا في غزة".



وفي الختام، وجه وزير الإعلام الفلسطيني، في ختام مداخلته مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، التحية لكل من قدم هذا العمل، الذي تابعه أهل غزة وأبناء الشعب الفلسطيني عامة، حيث عبر عن الحقيقة والأحداث التي جرت في قطاع غزة.