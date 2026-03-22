موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي
مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران
أمين مفتاح كنيسة القيامة: التوترات الإقليمية لم تؤثر على طقوس وشعائر عيد الفصح.. خاص
ثنائي الزمالك يخضع لاختبار منشطات بعد مباراة أوتوهو في الكونفدرالية
مواجهات من العيار الثقيل.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي
قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة
بعد هزيمة الترجي .. توروب يتحدي الأهلي ويرفض الرحيل المجاني
تفاصيل إجراءات تسجيل الآثار العقارية وفقا للقانون
أ ش أ

أشاد وزير الإعلام الفلسطيني ، أحمد عساف، بمسلسل "صحاب الأرض" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك في مصر وتابعه الملايين في العالم العربي، معتبرا أن هذا المسلسل "وثيقة تاريخية" للأجيال القادمة في توثيق حجم الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عساف أن جوهر نجاح هذا العمل نابع من مواقف مصر المشرفة تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني، والتأكيد على مواقف مصر التي أنتجت هذا العمل، والحريصة على توثيق هذه المرحلة الهامة، مشيرا إلى أن مصر هي من أفسدت الهدف الإسرائيلي من هذا العدوان على الشعب الفلسطيني ومخطط التهجير، كما قدمت مصر كافه أشكال الدعم الدبلوماسي والإنساني، والضغط من أجل إدخال المساعدات، و هي الجهود التي توجتها دعوة واستضافة مصر لقمة السلام في شرم الشيخ والتي فتحت باب وقف التصعيد وإنهاء الحرب والنظر في إعاده الإعمار لما خربته يد العدوان.


جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة "الحياة" الليلة، حيث استضاف الإعلامي عمرو الليثي في سهرة ثالث أيام العيد، النجم إياد نصار ، والذي كشف عن أهم كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض" والمعاناة التي عاشها طاقم العمل ليخرج المسلسل بالصورة التي جعلته الأعلى مشاهدة في موسم رمضان 2026.


وقال وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف "في البداية أوجه التهنئة إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على هذا البرنامج الرائع الذي سلط الضوء على كواليس هذا العمل الدرامي الوثائقي الهام في تاريخ الشعب الفلسطيني".


وأشاد بمسلسل "صحاب الأرض" والنجاح الكبير الذي حققه واستطاع من خلاله أن يقنع الشعب الفلسطيني وتحديداً أهالينا في غزة والشعوب العربية "بواقعية هذا المسلسل لأنه جسد حقيقة الحرب على أهالينا في غزة. "
وأضاف "اعتبر أن هذا المسلسل وثيقة تاريخيّة للأجيال القادمة؛ لكي تظل باقية على ما حدث من عدوان على أهالينا في غزة، حيث نجح المسلسل في توثيق حجم الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبت في حق أهلنا في القطاع.. وفي نفس الوقت نجح المسلسل في توثيق الصمود الأسطوري للأبطال الحقيقين وهم أهلنا في غزة وجرائم الحرب ضدهم".


وقدم وزير الإعلام الفلسطيني التهنئة لأصحاب المسلسل على النجاح الكبير الذي حققه، والذي اعتبره "من الأعمال المهمة التي قدمتها الدراما المصرية، ومنها "رأفت الهجان" و "الطريق إلى إيلات" ونخبة من المبدعين.. كما لابد أن نتذكر بعض المبدعين عبر التاريخ الذين دعموا القضية الفلسطينية من خلال أعمال مهمة، وفي مقدمتهم الأستاذ ممدوح الليثي ويحيى العلمي ووحيد حامد والذين قدموا أعمالا هامة وثقت هذا التاريخ وهذه المواقف".


واستطرد وزير الإعلام الفلسطيني قائلا إن"التاريخ لمن يكتبه لا من يصنعه، وهذا العمل من أهم الأعمال التي جسدت معاناة أهالينا في غزة.. فقد وثق هذا العمل دعم الأشقاء في مصر والأردن والسعودية والموقف العربي في دعم أهالينا في غزة".


وفي الختام، وجه وزير الإعلام الفلسطيني، في ختام مداخلته مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، التحية لكل من قدم هذا العمل، الذي تابعه أهل غزة وأبناء الشعب الفلسطيني عامة، حيث عبر عن الحقيقة والأحداث التي جرت في قطاع غزة.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

توروب

بعد زلزال الهزيمة من الترجي.. قرارات مستفزة من توروب في الأهلي

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو يتقدم على الريال بهدف لوكمان في الشوط الأول بالدوري الإسباني

الجزيري

معتمد جمال: اتمنى عودة سيف الدين الجزيري للتهديف تاني واكتساب الثقة

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

حقيقة واقعة المصليين بشيراتون

صحاب ابني.. ياسمين الخطيب تكشف كواليس واقعة أكياس المياه على المصلين

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد