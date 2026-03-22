إياد نصار عن كواليس "صحاب الأرض": تجربة شخصية تجمع بين الألم والفخر

استضاف الإعلامي عمرو الليثي النجم إياد نصار في حلقة فنية خاصة للحديث عن أبرز كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض"، الذي تصدر نسب المشاهدة خلال موسم رمضان 2026، وكشف خلالها عن تجربة شخصية وإنسانية عميقة مع القضية الفلسطينية، وذلك في سهرة ثالث أيام عيد الفطر على شاشة قناة الحياة.

أفضل تجاربه الدرامية

وصرح نصار، الذي ينحدر من أصل فلسطيني ويعيش في الأردن، بأن دوره في المسلسل يمثل واحدة من أفضل تجاربه الدرامية وأكثرها تأثيرًا: "أنا أردني من أصل فلسطيني وأعيش مأساة أهالينا في غزة طوال حياتي، هذا المسلسل يوثق صمودهم وبطولاتهم، وينقل للعالم حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكد أن بعض المشاهد كانت صعبة للغاية، مثل خروج "ابن أخي" من تحت الأنقاض، حيث انهار عاطفيًا فور انتهاء التصوير، وكذلك مشهد اعتقال ابنته، مشيرًا إلى أنه شعر بعجز الأب أمام هذه المأساة.

وأضاف: "القضية الفلسطينية كبيرة، ومأساة غزة جزء من قضية أكبر، وهذه الأعمال توثق حقنا في أرضنا وحقنا في الحياة".

وأشار نصار إلى أن المسلسل يسلط الضوء على وحدة المصير بين مصر وفلسطين، مؤكدًا تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والذي تجلى من خلال الموقف الدبلوماسي والإنساني تجاه غزة، ما جعله جزءًا أساسيًا من نجاح المسلسل.

وأضاف: "نحن نصنع ذكريات وهذا مخيف للإسرائيليين، والمسلسل يخاطب العالم بطريقته، والدم الذي بيننا ليس موضوعًا سهلاً".

نقل الحقيقة بكل تفاصيلها

كما كشف نصار أن المسلسل قدم مشاهد واقعية من الحياة اليومية في غزة، من المخيمات إلى عمليات الإنقاذ، مشددًا على أن الهدف كان نقل الحقيقة بكل تفاصيلها، وتخليد صمود الفلسطينيين أمام العالم.

واختتم النجم حديثه بالتأكيد على أن مصر هي جزء من حياته وعالمه: "مصر هي حياتي، وعالمي الذي أعيشه مع عائلتي وأصدقائي، وكنت حريصًا على تقديم شخصية فلسطينية حقيقية تعكس المعاناة والصمود والأمل".

وثيقة تاريخية تحاكي الواقع

هذا المسلسل، بحسب نصار، لم يكن مجرد عمل درامي، بل وثيقة تاريخية تحاكي الواقع الفلسطيني، وتخلد الصمود والمقاومة، مؤكدًا أن نجاحه على المستويين المحلي والعالمي يعكس قوة الرسالة التي يحملها.