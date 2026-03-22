بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي
مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران
أمين مفتاح كنيسة القيامة: التوترات الإقليمية لم تؤثر على طقوس وشعائر عيد الفصح.. خاص
ثنائي الزمالك يخضع لاختبار منشطات بعد مباراة أوتوهو في الكونفدرالية
مواجهات من العيار الثقيل.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي
قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة
بعد هزيمة الترجي .. توروب يتحدي الأهلي ويرفض الرحيل المجاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إياد نصار عن كواليس "صحاب الأرض": تجربة شخصية تجمع بين الألم والفخر

استضاف الإعلامي عمرو الليثي النجم إياد نصار في حلقة فنية خاصة للحديث عن أبرز كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض"، الذي تصدر نسب المشاهدة خلال موسم رمضان 2026، وكشف خلالها عن تجربة شخصية وإنسانية عميقة مع القضية الفلسطينية، وذلك في سهرة ثالث أيام عيد الفطر على شاشة قناة الحياة.

أفضل تجاربه الدرامية

وصرح نصار، الذي ينحدر من أصل فلسطيني ويعيش في الأردن، بأن دوره في المسلسل يمثل واحدة من أفضل تجاربه الدرامية وأكثرها تأثيرًا: "أنا أردني من أصل فلسطيني وأعيش مأساة أهالينا في غزة طوال حياتي، هذا المسلسل يوثق صمودهم وبطولاتهم، وينقل للعالم حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكد أن بعض المشاهد كانت صعبة للغاية، مثل خروج "ابن أخي" من تحت الأنقاض، حيث انهار عاطفيًا فور انتهاء التصوير، وكذلك مشهد اعتقال ابنته، مشيرًا إلى أنه شعر بعجز الأب أمام هذه المأساة. 

وأضاف: "القضية الفلسطينية كبيرة، ومأساة غزة جزء من قضية أكبر، وهذه الأعمال توثق حقنا في أرضنا وحقنا في الحياة".

وأشار نصار إلى أن المسلسل يسلط الضوء على وحدة المصير بين مصر وفلسطين، مؤكدًا تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والذي تجلى من خلال الموقف الدبلوماسي والإنساني تجاه غزة، ما جعله جزءًا أساسيًا من نجاح المسلسل. 

وأضاف: "نحن نصنع ذكريات وهذا مخيف للإسرائيليين، والمسلسل يخاطب العالم بطريقته، والدم الذي بيننا ليس موضوعًا سهلاً".

نقل الحقيقة بكل تفاصيلها

كما كشف نصار أن المسلسل قدم مشاهد واقعية من الحياة اليومية في غزة، من المخيمات إلى عمليات الإنقاذ، مشددًا على أن الهدف كان نقل الحقيقة بكل تفاصيلها، وتخليد صمود الفلسطينيين أمام العالم.

واختتم النجم حديثه بالتأكيد على أن مصر هي جزء من حياته وعالمه: "مصر هي حياتي، وعالمي الذي أعيشه مع عائلتي وأصدقائي، وكنت حريصًا على تقديم شخصية فلسطينية حقيقية تعكس المعاناة والصمود والأمل".

وثيقة تاريخية تحاكي الواقع 

هذا المسلسل، بحسب نصار، لم يكن مجرد عمل درامي، بل وثيقة تاريخية تحاكي الواقع الفلسطيني، وتخلد الصمود والمقاومة، مؤكدًا أن نجاحه على المستويين المحلي والعالمي يعكس قوة الرسالة التي يحملها.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

توروب

بعد زلزال الهزيمة من الترجي.. قرارات مستفزة من توروب في الأهلي

ترامب

ترامب يؤكد إمكانية زيارته تل أبيب في أبريل لتسلم جائزة إسرائيل

نتنياهو

نتنياهو استند لتفاؤل الموساد بحدوث انتفاضة بإيران لإقناع ترامب بالحرب

صورة أرشيفية

جيش الإحتلال: الحرب ضد إيران وحزب الله مستمرة لأسابيع ونحقق نجاحا في اعتراض الصواريخ

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

حقيقة واقعة المصليين بشيراتون

صحاب ابني.. ياسمين الخطيب تكشف كواليس واقعة أكياس المياه على المصلين

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد