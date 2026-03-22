موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بهذا الشأن .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، سيكون يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، وذلك بعد انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 في جميع هيئات ومؤسسات الدولة غدا الإثنين رسمياً وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تغيير موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، مؤكدةً على إلتزامها التام بموعد انتهاء اجازة عيد الفطر الرسمية المقررة في جميع مؤسسات وهيئات الدولة .

استكمال مناهج الترم الثاني واستئناف التقييمات 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ،  سوف تعود العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية لوضعها الطبيعي المنتظم ، حيث سيتم استئناف حصص الجدول المدرسي و شرح مقررات الترم الثاني وآداء التقييمات و عقد امتحانات شهر مارس 2026 

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، سيتم تسجيل الغياب بشكل منتظم ، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزين بنسب الغياب المسموح لها قانوناً .

ومن المقرر بعد  العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، أن تشهد المدارس استئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب.

 اجازة عيد الفطر 2026 

وكانت قد بدأت اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، من الخميس الموافق اجازة عيد الفطر 2026 ، وذلك للطلاب والمعلمين والأخصائيين و الإداريين .

وتنتهي رسمياً اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، يوم الإثنين 23 مارس 2026

وبذلك تكون مدة اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، 5 أيام ، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية و المصرية اليابانية ، والتكنولوجيا التطبيقية ، والمدارس الفنية ، المدارس الرسمية لغات ، والمدارس الرسمية المتميزة لغات .

