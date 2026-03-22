موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بهذا الشأن .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، سيكون يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 ، وذلك بعد انتهاء اجازة عيد الفطر 2026 في جميع هيئات ومؤسسات الدولة غدا الإثنين رسمياً وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تغيير موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، مؤكدةً على إلتزامها التام بموعد انتهاء اجازة عيد الفطر الرسمية المقررة في جميع مؤسسات وهيئات الدولة .

استكمال مناهج الترم الثاني واستئناف التقييمات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، سوف تعود العملية التعليمية في جميع مدارس الجمهورية لوضعها الطبيعي المنتظم ، حيث سيتم استئناف حصص الجدول المدرسي و شرح مقررات الترم الثاني وآداء التقييمات و عقد امتحانات شهر مارس 2026

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، سيتم تسجيل الغياب بشكل منتظم ، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب غير الملتزين بنسب الغياب المسموح لها قانوناً .

ومن المقرر بعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر ، أن تشهد المدارس استئناف التقييمات الأسبوعية للطلاب.

اجازة عيد الفطر 2026

وكانت قد بدأت اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، من الخميس الموافق اجازة عيد الفطر 2026 ، وذلك للطلاب والمعلمين والأخصائيين و الإداريين .

وتنتهي رسمياً اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، يوم الإثنين 23 مارس 2026

وبذلك تكون مدة اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس بجميع محافظات مصر ، 5 أيام ، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية و المصرية اليابانية ، والتكنولوجيا التطبيقية ، والمدارس الفنية ، المدارس الرسمية لغات ، والمدارس الرسمية المتميزة لغات .