إيران تطلق الموجة 75 .. انفجارات تهز تل أبيب وصواريخ عنقودية تشعل سماء الأرض المحتلة

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق ما وصفه بـ"الموجة الصاروخية 75"، مستهدفًا مواقع إسرائيلية وأمريكية.

وشهدت مدينة تل أبيب ومناطق واسعة من وسط إسرائيل انفجارات عنيفة، تزامنت مع إطلاق صفارات الإنذار بشكل متواصل، فيما أضاءت الصواريخ – التي وصفت بأنها عنقودية – سماء المنطقة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد إطلاق صواريخ باتجاه وسط البلاد، مؤكدة تفعيل أنظمة الإنذار في عدة مناطق، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولات مكثفة لاعتراض الصواريخ، خاصة في منطقة النقب.

في السياق ذاته، ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن طواقم الإسعاف هرعت إلى عدة مواقع في وسط إسرائيل بعد ورود بلاغات عن سقوط شظايا صواريخ، فيما أشارت تقارير إلى تسجيل أضرار مادية دون وضوح كامل لحجم الخسائر البشرية حتى الآن.

من جانبها، كشفت صحيفة “هآرتس” أن أحد الصواريخ التي أطلقت من إيران كان من النوع العنقودي، ما أدى إلى تناثر شظاياه في عدة مواقع بوسط وجنوب إسرائيل، وهو ما أكدته أيضًا تقارير من “يديعوت أحرونوت”.

وشدد الحرس الثوري الإيراني في بيانه على أن الهجوم استهدف “أماكن التمركز العسكرية الجديدة للجيش الإسرائيلي”.