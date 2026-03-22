عصام السقا: خوفت أقدم شخصية صفوان في البداية

كشف الفنان عصام السقا عن كواليس مشاركته في مسلسل "علي كلاي"، مؤكدًا أن شخصية "صفوان" كانت من أصعب وأجرأ الأدوار التي قدمها خلال مشواره الفني، بعدما أثارت ردود فعل قوية بين الجمهور وصلت إلى حد الهجوم والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال استضافته في برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي، أوضح السقا أنه تردد في البداية في قبول الدور بسبب طبيعته الشريرة، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد العوضي عرض عليه الشخصية، لكنه فكر في الاعتذار خوفًا من ردود الفعل.

انتقادات حادة عبر السوشيال ميديا

وأضاف: "كنت قلقان جدًا من رد فعل الناس، لأن الشخصية فيها قدر كبير من الشر، لكن بعد مناقشات وافقت علشان أجرب حاجة مختلفة"، مشيرًا إلى أن الجمهور تفاعل مع الدور بشكل كبير لدرجة أن البعض تعامل مع الشخصية وكأنها حقيقية، وتلقى رسائل مسيئة وانتقادات حادة عبر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن من أصعب مشاهده في المسلسل كان مشهد وفاة نجله، بالإضافة إلى مشاهد أخرى حملت طابعًا إنسانيًا قاسيًا، مؤكدًا أن العمل تطلب منه مجهودًا نفسيًا كبيرًا.

وتحدث السقا عن بداياته، موضحًا أنه نشأ في مركز ملوي بمحافظة المنيا، وقرر الانتقال إلى القاهرة بمفرده في سن مبكرة رغم صعوبة القرار وحزن والده، الذي أبدى أيضًا استياءه من طبيعة شخصية "صفوان" بسبب قسوتها.

وأكد الفنان المصري حبه للأدوار الشعبية، معتبرًا أنها الأقرب إلى الجمهور، مشددًا على رضاه عما قدمه حتى الآن، مع طموحه لتقديم أعمال أكثر تأثيرًا في المستقبل.

نجاح مسلسل علي كلاي

كما أشار إلى أن نجاح مسلسل علي كلاي يعود إلى طبيعته الشعبية وقربه من الناس، إلى جانب جماهيرية أبطاله، لافتًا إلى أن الدراما الرمضانية تتأثر بغياب نجوم كبار مثل محمد رمضان، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة.

واختتم السقا حديثه بالتأكيد على سعيه لتقديم أدوار تترك بصمة لدى الجمهور، قائلًا إنه ما زال لديه الكثير من الأحلام التي يسعى لتحقيقها في مجال التمثيل.