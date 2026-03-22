قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

تفاجأ الجمهور وصنّاع فيلم «سفاح التجمع» بقرار مفاجئ بسحبه من دور العرض، في خطوة أثارت حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول أسباب القرار وتوقيته.

وفي أول رد رسمي، أصدر المنتج أحمد السبكي بيانًا عبّر فيه عن استغرابه من سحب الفيلم دون إبداء أسباب واضحة أو تقديم مبررات حقيقية، مؤكدًا أن القرار جاء بشكل مفاجئ ويثير العديد من علامات الاستفهام.

وأوضح السبكي أن الفيلم خضع لكافة الإجراءات الرقابية المتبعة قبل طرحه، حيث تم عرضه على الجهات المختصة ومراجعته بشكل كامل، مع الالتزام بتنفيذ جميع الملاحظات التي تم إبداؤها، مشيرًا إلى أن العمل حصل بالفعل على تصريح عرض رسمي

