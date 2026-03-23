عمر فايد: حزين لعدم تواجدي في قائمة المنتخب رغم اجتهادي

أعرب عمر فايد، لاعب نادي أروكا البرتغالي، عن حزنه الشديد بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس الجاري، والذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويُعد هذا المعسكر من المحطات المهمة قبل البطولة، خاصة أنه يتضمن مواجهتين وديتين قويتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا.

إعلان قائمة المنتخب

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر، وشهدت القائمة غياب عدد من الأسماء، من بينها عمر فايد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب الاستبعاد، خاصة في ظل مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع فريقه في الدوري البرتغالي.

رسالة عبر إنستجرام

وعبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، نشر فايد رسالة عبّر خلالها عن مشاعره تجاه القرار، حيث أكد دعمه الكامل لمنتخب مصر وتمنياته بالتوفيق لزملائه خلال المرحلة المقبلة، رغم شعوره بالحزن لعدم التواجد ضمن القائمة.

احترام القرارات الفنية

وشدد اللاعب على احترامه التام لقرارات الجهاز الفني، مؤكدًا أن اختيارات المدربين يجب أن تُحترم في جميع الأحوال، حتى وإن كانت لا تصب في مصلحة اللاعب الشخصية. كما أبدى تفهمه لطبيعة المنافسة القوية بين اللاعبين على الانضمام للمنتخب.

طموح مستمر وإصرار على النجاح

وأكد عمر فايد أنه سيواصل العمل بكل جد واجتهاد مع فريقه أروكا، من أجل تطوير مستواه الفني والبدني، على أمل لفت انتباه الجهاز الفني للمنتخب في المستقبل. كما أشار إلى أهمية الاستمرارية في الأداء الجيد، باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق حلم تمثيل المنتخب الوطني.

نظرة نحو المستقبل

واختتم فايد رسالته بالتأكيد على ثقته في قدرته على العودة مجددًا لحسابات المنتخب، مشددًا على أن هذه المرحلة تمثل دافعًا إضافيًا له لبذل المزيد من الجهد، وانتظار الفرصة القادمة لإثبات أحقيته بارتداء قميص منتخب مصر.