اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

وقعت الفنانة لقاء الخميسي ضحية الحلقة الاخيرة من برنامج «رامز ليفل الوحش»، الذي يقدمه رامز جلال، وعرضت خلال أيام عيد الفطر حيث شهدت الحلقة أجواء مليئة بالرعب والمفاجآت كعادة البرنامج.

وخلال الحلقة، وجّه رامز سؤالًا للخميسي حول أفضل حارس مرمى في مصر بين عصام الحضري ومحمد عبد المنصف، لتؤكد أن كليهما مميز وترفض المقارنة بينهما.

كما سألها عن واقعة تخص “أوسة” بعد خسارة 6-1، لكنها أوضحت أنها تسمع هذه القصة للمرة الأولى.

وتطرّق الحديث إلى حقيقة خلافها مع ريهام حجاج، حيث نفت وجود أي خلاف من جانبها، قائلة: «مش بتخانق مع حد.. هي اللي عندها مشاكل معايا»

