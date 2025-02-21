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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل أزمة اتحاد الكرة مع شركة الـ var

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، يدرس فسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، لتأخر الشركة المسؤولة عن تحديث التقنية في مصر.


وأوضح إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن شركة الـفار هددت بعدم التواجد في أكثر من مباراة في الدوري، وخلال مباراة الأهلي والزمالك، رغم صرف 8 ملايين جنيه مؤخرا لصالح الشركة.

وتابع الكومي، أن اللجنة التي كانت تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، هي من أبرمت التعاقد مع الشركة الإسبانية ، في موسم 2019 - 2020 بنظام الإيجار مقابل 1800 دولار للمباراة الواحدة، مضيفا إن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لم تسدد المديونيات المستحقة للشركة الإسبانية وكذلك مجلس أحمد مجاهد حتى جاء مجلس جمال علام الذي عقد جلسات مع مسئولي الشركة الاسبانية من أجل تسديد المديونيات.

وأردف إيهاب الكومي: "اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد كانت على وشك التعاقد مع شركة إنجليزية للvar ولم تسدد أيضا مديونية الشركة الإسبانية ، وعند قدوم مجلس إتحاد الكرة السابق تم عقد جلسة مع أحد مسئولين الشركة الإسبانية وتم الإتفاق على جدولة المستحقات".

واستطردد إيهاب الكومي: "مجلس اتحاد الكرة السابق هو من قام بسداد المديونيات السابقة، وتقنية الـvar الموجودة في مصر هي نفسها المطبقة في مسابقات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأتم قائلا: “وزير الرياضة بعث بتعهد للشركة الإسبانية بدفع الأقساط في موعدها المحدد من أجل استمرار تواجد تقنية الحكم المساعد في المباريات خلال الفترة المقبلة”.
 

الزمالك الاهلي الاتحاد المصرى هانى ابوريدة عمرو الجناينى

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