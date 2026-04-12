خلافات حول الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على محل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سيدة من قيام أحد الأشخاص بتكرار التهجم على منزلها ومحاولة كسر قفل محل خاص بها بكفر الشيخ.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود خلافات بين كل من طرف أول : (الشاكية ، وزوجها "سائق") ، وطرف ثان (شقيق زوجها "سائق") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حول الميراث .. قامت على إثرها الشاكية بتصوير الأخير حال محاولته فتح أحد المحلات محل النزاع ، وبإستدعائها وسؤالها أيدت ما سبق وقررت بتضررها من المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولته إتلاف قفل أحد المحلات الخاصة بزوجها.



أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أنكر ما قررته الشاكية وإتهمها بالتعدى عليه بالسب ، وتصويرها المقطع فى محاولة للنيل منه فى خلافاته مع شقيقه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.