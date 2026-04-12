الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ارحموها وارحمونا.. صلاح عبدالله يطالب بوقف تداول فيديوهات سيدة الإسكندرية

يارا أمين

طالب الفنان صلاح عبدالله بحذف كافة الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتعلق بواقعة سيدة الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة احترام حرمة المتوفاة ومشاعر أسرتها.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "يا شعب الفيس بؤس ارحموها وارحمونا. لازم يتم حذف الفيديو وكل الفيديوهات والصور المتعلقة بالمرحومة وبناتها. لازم لازم".

وجاءت دعوة الفنان في ظل الانتشار الواسع لمقاطع وصور تخص الواقعة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، بين مؤيد لوقف تداولها حفاظًا على الخصوصية، وآخرين يتداولونها دون مراعاة للأبعاد الإنسانية.

فتاة تلقي بنفسها من شرفة منزلها   

شهدت منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة على إلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث عشر، أثناء بثها بث مباشر من صفحتها في حادث أثار حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة للواقعة.

والدة المجني عليها

من جانبها كشفت والدة الضحية، أن ابنتها كانت تمر بحالة من الإجهاد والتعب النفسي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع تطور الأمر إلى هذه النهاية المأساوية.

وأضافت أنه في يوم الواقعة شهد مؤشرات غير مستقرة على الحالة الصحية والنفسية لابنتها، حيث كانت تعاني من دوار وإرهاق شديد، مشيرة إلى وقوع مشادة بينها وبين إحدى صديقاتها في الليلة السابقة للحادث، الأمر الذي ربما ساهم في زيادة الضغوط النفسية عليها.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت بمفردها داخل الشقة وقت الحادث، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة عقب طرق باب الشقة من قبل قوات الأمن، حيث تبين سقوطها من شرفة العقار كما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة السقوط، ما زاد من حالة الجدل حول ملابسات الحادث.

وقالت: "ياريتني ما كنت نزلت امبارح بالليل ونزلت وكنت فضلت قاعدة معاها ومش سبتها مع صحبتها اللى كانت معاها وفى الاخر شدوا مع بعض ونزلت وسابتها وبعدها بنتى حصل اللى حصل".

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بآخر الأشخاص الذين تواجدوا مع الضحية قبل الحادث، وسط مطالبات بالتحقق من أي شبهة جنائية أو ضغوط نفسية قد تكون وراء الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم الشرطة يفيد بالعثور على سيدة ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة سموحة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أنها فتاة ، فيما أفاد شهود عيان بأنها أقدمت على إلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق و الاستماع لأقوال أفراد الأسرة والشهود، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة بشكل دقيق.

الفنان صلاح عبدالله واقعة سيدة الإسكندرية فيسبوك سموحة انتحار

