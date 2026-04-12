الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عمرو أديب عن واقعة بسنت سليمان: “زلزال نفسي في مصر.. وقانون الأحوال الشخصية أولوية”

بسنت سليمان
بسنت سليمان
يارا أمين

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة انتحار عارضة الأزياء بسنت سليمان، مؤكدًا أن الحادثة تمثل صدمة كبيرة للمجتمع، وتستدعي تحركًا عاجلًا على المستوى التشريعي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على منصة إكس:
“فيه زلزال نفسي في مصر اسمه بسنت! يجب فتح ملف قانون الأحوال الشخصية فورًا، الوضع أصبح لا يمكن السكوت عليه”.

وأضاف، مطالبًا بضرورة مراعاة الأوضاع الأسرية:
“ارحموا الآباء والأمهات والعيال.. القانون أولوية أولى”.

أثارت واقعة سيدة الإسكندرية بعد وفاتها حالة من الحزن الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الجدل حول قضايا الانتحار والصحة النفسية وضرورة التعامل معها باعتبارها قضية مجتمعية وإنسانية معقدة تتطلب مزيدًا من الوعي والدعم.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، البعد الإنساني والطبي والنفسي لظاهرة الانتحار، مؤكدًا أن النفس البشرية تحمل في تكوينها صراعًا داخليًا بين الهشاشة والقوة، وبين الفجور والتقوى، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في عدد من الآيات التي تعكس طبيعة الإنسان المركبة وقدرته على الانهيار أو التماسك وفقًا لما يمر به من ضغوط وتجارب.

تفاصيل عن أسباب انتحار بسنت 

وقال إن الانتحار لا يرتبط بسبب واحد، بل هو نتيجة تداخل عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات العالمية تُقدّر حالات الوفاة الناتجة عن الانتحار بنحو مليون حالة سنويًا، أي ما يقارب حالة كل ثانية، دون تمييز بين الفئات أو الخلفيات.

وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاملًا بين الخطاب الديني الذي يعزز قيم الأمل والرحمة، والخطاب الاجتماعي الذي يدعم تماسك الأسرة والمجتمع، إضافة إلى تطوير الخدمات الطبية والنفسية، ورفع الوعي بأهمية طلب المساعدة المتخصصة دون وصمة أو خوف.

وأضاف أن الصحة النفسية جزء أساسي من الصحة العامة، وأن الإنصات والدعم المبكر يمكن أن ينقذا حياة الكثيرين ممن يعانون من ضغوط نفسية حادة أو اضطرابات غير مرئية.

واختتم الرسالة بالدعاء للفقيدة بالرحمة، ولكل من يعاني من آلام نفسية بالصبر والنجاة.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

