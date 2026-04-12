قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التهديدات قادمة.. نتنياهو من داخل لبنان: تواجدنا مستمر وعملياتنا متواصلة

ملك ريان

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تواجده داخل الأراضي اللبنانية موجة واسعة من الجدل والتوتر، بعد تصريحاته التي قال فيها إنه وصل إلى هناك برفقة مقاتلين من الجيش الإسرائيلي. 

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة المواجهات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، والتي تشهد منذ فترة تبادلاً متكرراً للقصف والهجمات.
 

وأعلن نتنياهو، أن زيارته الميدانية تهدف إلى دعم القوات الإسرائيلية المنتشرة في مناطق الاشتباك، والتأكيد على استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ”التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية”. وأضاف أن إسرائيل لن تتهاون في حماية أمنها، مشدداً على أن الجيش مستعد لمواصلة عملياته لفترة طويلة إذا استدعى الأمر.


 في المقابل، لم يصدر تأكيد رسمي من الجانب اللبناني حول صحة هذه الزيارة أو مكان حدوثها تحديداً، إلا أن مصادر لبنانية أشارت إلى أن أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يُعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً للسيادة. كما حذرت من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع، خاصة في ظل التوتر المتزايد على الحدود الجنوبية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من القلق المتصاعد، مع استمرار الضربات الجوية والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بالتصعيد. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه التحركات إلى انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز الحدود الحالية.

على الصعيد الدولي، دعت عدة أطراف إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد، مع التأكيد على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي لاحتواء الأزمة. كما شددت منظمات دولية على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنب أي خطوات من شأنها إشعال صراع إقليمي واسع.

ويرى محللون أن تصريحات نتنياهو قد تحمل رسائل سياسية وعسكرية في آن واحد، سواء للداخل الإسرائيلي أو للأطراف الإقليمية، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه حكومته. وبين التصريحات والتطورات الميدانية، تبقى الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مرشحة لمزيد من التوتر في الفترة المقبلة، وسط ترقب دولي لأي تصعيد جديد قد يغير معادلات المنطقة

