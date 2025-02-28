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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال: إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

يرى أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يذاع على قناة etc :“علي معلول من اللاعبين التاريخيين في النادي الأهلي، ومن حقه التواجد، والمشاركة في حالة تعافيه من الإصابة وجاهزيته وهو من اللاعبين المؤثرين في الأهلي”.

وتابع: "إمام عاشور يؤدي بشكل جيد ومتألق مع الأهلي، ويجب أن ينضم لمنتخب مصر، خاصة وأنه أفضل لاعب في مصر".

وواصل: "تواجد العديد من النجوم، تضع مسئولية على حسام حسن، بسبب وجود لاعبين على مستوى عالي، وصال وجال من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب، ويمتلك حاليًا لاعبين وإمكانيات تؤهل للتتويج بأمم إفريقيا".


وأكمل: "بطولة إفريقيا القادمة الأهم لمنتخب مصر، وهو مطالب بالتتويج بها، وسيحاسب عليها وليس على التأهل لبطولة إفريقيا أو كأس العالم".

وعن الإسماعيلي: "الإسماعيلي يعاني منذ فترة كبيرة، ويرجع ذلك بسبب عدم اكتشاف لاعبين من قطاع الناشئين، والاستثمار فيهم، وعدم وجود العين الخبيرة مثل ما كان يحدث في الماضي".

وأتم: “اتحاد الكرة لم يحقق أي شئ حتى الأن، وأتعجب من عدم وجود أي لاعب كرة سابق في الاتحاد، ولا أعرف سبب أن يدير الاتحاد مهندس، ووجود رجال أعمال، خاصة وأنهم لا يصرفون شئ على الاتحاد ولم نرى أي استثمار والتجربة الحالية لأبوريدة لم تنجح أو تفشل”.

اتحاد الكرة بطولة افريقيا امام عاشور الاهلي احمد بلال

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