بالحجج والأعذار.. طارق يحيى ينتقد فرحة الزمالك بالتعادل مع الأهلي

علق طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تعادل الأهلي والزمالك في اللقاء الذي جمعهم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية: “أنا مش عارف لما اتعادلت مع الأهلي الناس كانت فرحانة ليه، احنا مبقاش عندنا طموح، انتوا بتقولوا لعيبة الزمالك كواليتي عالي طيب ليه منكسبش، إحنا بنحط قدامهم حجج وأعذار أصل مش بياخدوا فلوسهم واصل وفصل”.

وتابع: “لازم نطلع من حتة أننا لما بنتعادل مع الأهلي بنكون فرحانين، دا الأهلي زعلان، احنا كمان لازم نكون زعلانين ونقطع هدومنا كمان، أنا كان نفسي أبقى زي الأهلي وأسمع عقوبات وغرامات على اللاعيبة وان اللاعيبة زعلانه والجمهور زعلان”.

وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، على ملعب النادي دون الحصول على راحة بقرار من بيسيرو مدرب الفريق، عقب مواجهة زد اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.