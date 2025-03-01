مهاب طارق يكشف كيف يستلهم أفكار أعماله.. خاص

كشف المؤلف مهاب طارق عن المصادر التى يعتمد عليها فى أستلهام أفكارة وأعماله الفنية التى يقدمها والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.

وقال مهاب طارق فى تصريح لصدى البلد : هناك كثير من المصادر التى اعتمد عليها فى عملى منها قرءاة الكتب او عباره ما ترددت أمامى، او خبر فى جريدة وهى جميعها مصادر للمؤلف وبعدها يبدأ جانب الإبداع والخيال.

من ناحية أخرى كشف المؤلف مهاب طارق عن منافسته فى دراما رمضان المقبل بثلاث أعمال وهم “إش إش وولاد الشمس وإخواتي”.

وقال مهاب طارق فى تصريح خاص لصدى البلد : سعيد بمشاركتى فى رمضان هذا العام بثلاث أعمال واتمنى ان يحققوا نجاحا كبيرا فى رمضان.

وأضاف مهاب طارق : لم اواجه اى صعوبات خاصة بالكتابة فى الثلاث اعمال حيث لم يتعارض أى عنل مع الأخر حيث انتهيت من إش إش فى البداية وبعده مسلسل ولاد الشمس وأخيرا إخواتى وكل منهم نال قسطا من التحضير والتجهيزات.

مسلسل إخواتي

وروجت منصة watch it لمسلسل “إخواتي” من بطولة نيللي كريم وعدد من نجوم الفن، والذى من المقرر طرحه فى الماراثوان الرمضان ٢٠٢٥.

وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على موقع انستجرام، البوسترات الفردية لأبطال المسلسل ، ومن أبرزهم نيللى كريم ، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسي.

مسلسل إخواتى للفنانة نيللى كريم

وخلال الأيام الماضية طرح إعلان المسلسل والذى كشف عن اعتقاد نجمات المسلسل، الشقيقات نيللي كريم "سها"، وروبي "أحلام"، وكندة علوش "ناهد"، وجيهان الشماشرجي "نجلاء" في تأثير الأحلام والأعمال السحرية على حياتهن، ما يتسبب في فشل أي علاقة عاطفية يدخلنها.

واستعرض البرومو العديد من المفارقات التي يتعرض لها أبطال العمل والفنانون المشاركون فيه.

أبطال مسلسل اخواتي

يشار إلى أن مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.