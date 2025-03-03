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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط مفاجئ من برشلونة لعوده نيمار مرة أخري

نيمار
نيمار
حمزة شعيب

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق سانتوس البرازيلي، مساعيه للعودة إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

 ومع ذلك، لم تحسم إدارة النادي الكتالوني موقفها بعد، حيث تفضل الانتظار لتقييم مستواه قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

شرط برشلونة لعودة نيمار

وفقًا لتقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية، اشترطت إدارة برشلونة على نيمار تسجيل 15 هدفًا مع فريقه الحالي، سانتوس، قبل النظر في إمكانية التعاقد معه مرة أخرى. ويهدف النادي من هذا الشرط إلى التأكد من جاهزية اللاعب على الصعيدين البدني والفني، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها خلال مسيرته الأخيرة.

انضمام نيمار لسانتوس

انضم نيمار إلى سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد انتهاء عقده مع نادي الهلال السعودي. وقرر اللاعب العودة إلى ناديه الأم، سانتوس، لمدة ستة أشهر، بهدف استعادة لياقته البدنية وثقته الشخصية بعد تعرضه لسلسلة من الإصابات أثرت على أدائه مع الهلال.

أهداف نيمار مع سانتوس

يسعى نيمار إلى استعادة أفضل نسخة من نفسه خلال فترة لعبه مع سانتوس، حيث يركز على:

زيادة عدد دقائق لعبه.

تسجيل الأهداف وصناعة الفرص.

التأقلم في بيئة أقل ضغطًا مقارنة بالدوريات الأوروبية.

ويأمل اللاعب من خلال هذه الخطوة أن يثبت أنه لا يزال في قمة مستواه، مما يجعله مرشحًا قويًا للعودة إلى برشلونة.

تاريخ نيمار مع برشلونة

عاش نيمار أبرز فترات مسيرته الكروية مع برشلونة، حيث شكل مع ليونيل ميسي ولويس سواريز مثلثًا هجوميًا تاريخيًا، ساهم في تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها:

دوري أبطال أوروبا عام 2015.

الدوري الإسباني مرتين.

وتُعد عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة محط اهتمام كبير من جماهير النادي الكتالوني، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال فترته السابقة مع الفريق.

برشلونة نيمار سانتوس

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