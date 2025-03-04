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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 مارس

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
محمد صبيح

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4-3-2025،، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي 

سجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.63 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار الأمريكي  مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 50.59 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء

50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم اليوم الثلاثاء

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم الثلاثاء

50.62  جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الثلاثاء

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي  اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في المصرف المتحد

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.62  جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار في بنك نكست اليوم الثلاثاء

50.62  جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي  اليوم الثلاثاء

50.60  جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم الثلاثاء أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء

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