في ثالث أيام رمضان.. أسعار الدواجن والبيض والبط

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 3 مارس 2025.
جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 3-3-2025 على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.
وسعر الدواجن البيضاء 91 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 102 و 103 جنيها للكيلو.
سعر البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها للكرتونة .
البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.
والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.
كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 3-3-2025 على النحو التالي:
أسعار الكتاكيت اليوم
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 44 و 50 جنيها.
الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.
الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7 جنيه.
كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.
كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.
كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.
كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهات و 16 جنيها.
أسعار البط اليوم
تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 7 جنيهات 8 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 33 جنيها و 34 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 26 جنيها 27 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيها.