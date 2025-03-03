في ثالث أيام رمضان.. أسعار الدواجن والبيض والبط

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 3 مارس 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 3-3-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 91 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 102 و 103 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 3-3-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 44 و 50 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهات و 16 جنيها.

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 7 جنيهات 8 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 33 جنيها و 34 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 26 جنيها 27 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيها.