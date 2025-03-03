سعر اليورو مقابل الجنيه المصري رسميا اليوم

يستعرض "صدى البلد" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين3 مارس 2025.

أسعار اليورو في البنوك اليوم الإثنين

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

52.48 جنيه للشراء.

52.63 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين

52.42 جنيه للشراء.

52.82 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الإثنين

52.42 جنيه للشراء.

52.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في أمام الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الإثنين

52.42 جنيه للشراء.

53.82 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الإثنين

52.41 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الإثنين

52.44 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم الإثنين

52.42 جنيه للشراء.

53.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

52.43 جنيه للشراء.

52.84 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين

52.53 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو اليوم الإثنين

52.80 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليورو اليوم الإثنين

52.64 جنيه.

سعر اليورو في الجمارك

52.28 جنيه.

ويعد اليورو هو مفتاح التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤثر على السلع والخدمات من الآلات إلى المنتجات الاستهلاكية.

ويحتاج الكثير من المصريين إلى اليورو أيضا للدراسة أو العمل في أوروبا.

وتؤثر التقلبات في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، على تكلفة الواردات الأوروبية في مصر، وتستخدم 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، اليورو، وهو ثاني أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.