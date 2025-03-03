وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم حالة من التباين خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء: 50.60 جنيه.

سعر البيع: 50.70 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري

سعر الشراء:52.42 جنيه.

سعر البيع: 52.82 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء: 63.55 جنيه.

سعر البيع:63.98 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

سعر البيع: 56.43 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 6.94 جنيه.

سعر البيع: 6.96 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 33.51 جنيه.

سعر البيع: 34 جنيها.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

وشهدت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعا مقابل الجنيه المصري.



وبلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 163.30جنيه.

سعر البيع:164.22 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:132.83جنيه

سعر البيع :134.52 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 130.12جنيه.

سعر البيع: 131.69جنيه.



وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:70.84جنيه.

سعر البيع: 71.61 جنيه.



ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.76جنيه.

سعر البيع: 13.80جنيه.

وسجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.44جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.84جنيه.

سعر البيع: 13.91جنيه.

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية .