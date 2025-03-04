3 أدعية واظب عليها النبي في رمضان لا تتركها.. داعية يكشف عنها

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية للمسلمين للتقرب إلى الله بالدعاء، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث تُستجاب الدعوات وتتحقق الأمنيات.

ومع تعدد الأدعية التي يمكن ترديدها، هناك بعض الأدعية التي ينبغي للصائمين المداومة عليها طوال الشهر الكريم.

وبحسب ما نشره الداعية محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف فإن هناك ثلاث دعوات أوصى النبي محمد ﷺ بالحرص عليها، لما لها من أثر عظيم في التقرب إلى الله.

الدعاء الأول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، وهو دعاء كان النبي ﷺ يحافظ على ترديده ثلاث مرات يومياً، لما له من سر في تجديد الشغف بالعبادة والتخلص من الكسل والفتور في الطاعات.

الدعاء الثاني: «اللهم أعتقني من النار»، وهو من أفضل الأدعية التي يجب تكرارها خلال الشهر الكريم، لأنه شهر العتق من النار، لذا يُستحب الإلحاح به والدعاء به لكل من حولنا.

الدعاء الثالث: «اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى»، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: «إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس الأعلى».

فهذه الأدعية الثلاثة تجمع بين الذكر والشكر والعبادة، والنجاة من النار، والفوز بأعلى درجات الجنة، فلا تتركها طوال رمضان.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2025 وأفضل الأدعية المستحبة

مع حلول اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، يحرص ملايين المسلمين على البحث عن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها خلال هذا اليوم، لما للدعاء من فضل عظيم، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي تتنزل فيه الرحمة والمغفرة وتُستجاب فيه الدعوات.

وكان النبي محمد ﷺ يُكثر من الدعاء خلال رمضان، سواء أثناء الصيام أو عند الإفطار، لما في ذلك من بركة واستجابة. ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم الثالث من رمضان:

«اللهم ارزقني الذهن والتنبيه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين».

وهناك أيضًا دعاء آخر مناسب لهذا اليوم المبارك:

«اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين، وقيامنا قيام القائمين، ونبّهنا فيه عن نومة الغافلين».

ومن الأدعية العامة التي يمكن ترديدها طوال شهر رمضان:

«اللهم أعنا في رمضان على الصيام والقيام، وتقبل منا صالح الأعمال».

«اللهم اجعل هذا الشهر شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لنا ولأحبابنا».

«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني».

«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني».

فهذه الأدعية من أجمل ما يُمكن أن يلهج به اللسان في رمضان، سائلين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والعبادات.