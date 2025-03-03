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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل الإفطار لشفاء المريض.. انتهز هذا التوقيت فيه الاستجابة

دعاء قبل الإفطار لشفاء المريض
دعاء قبل الإفطار لشفاء المريض
عبد الرحمن محمد

دعاء قبل الإفطار لشفاء المريض.. يُعتبر وقت ما قبل الإفطار من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الدعاء، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، ومن أجمل الأدعية التي يمكن ترديدها لشفاء المريض في هذا الوقت:

قراءة الفاتحة، فهي من أعظم سور القرآن في الشفاء، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم... اهدنا الصراط المستقيم...

المعوذتان، حيث قال الله تعالى في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق...، وفي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس...

سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد...

آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم...

أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه... ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا...

الدعاء النبوي: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.


أما عند الإفطار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

أدعية المستجابة بعد صلاة العصر للمريض

البدء بتمجيد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء بالحاجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء.


أدعية الشفاء من السنة النبوية

بسم الله ثلاثا، وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات.

أذهب البأس، رب الناس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، (ثلاث مرات).

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.


أفضل الأدعية للمريض

1. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.


2. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.


3. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ على المريض بالشفاء العاجل.


4. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (سبع مرات).


5. اللهم خذ بيده، واحرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واشمله بعطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

هذه الأدعية تُقال بخشوع وإخلاص، راجين من الله الشفاء العاجل لكل مريض، فهو القادر على كل شيء.

دعاء النبي للمريض دعاء الشفاء دعاء قبل الإفطار لشفاء المريض دعاء قبل الإفطار أدعية الشفاء من السنة النبوية أفضل الأدعية للمريض

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