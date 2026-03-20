قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيدية بالدولار.. ناصر منسي يحتفل مع زوجته بعيد الفطر المبارك
نجوم الكرة في دعوة الرئيس لصلاة عيد الفطر
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
التنمية المحلية تبدأ المرحلة الثانية لتطوير العتبة.. رفع كفاءة 5 شوارع
متابعة المناوبات والترع.. الري ترفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد
رسالة تهنئة من محمد صلاح للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
بمناسبة العيد.. محافظ كفر الشيخ يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام
توزيع الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك.. صور
أمبري للأمن البحري: ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت ميناء بندر لنجة بإيران
ماجدة خيرالله تنتقد سحب فيلم سفاح التجمع من دور الـ عرض
إيران.. مقتل مسؤول استخبارات قوات التعبئة الشعبية العمید إسماعيل أحمدي
بصواريخ بالستية وانشطارية.. إيران تطلق الموجة 67 من وعد صادق 4
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

يتوافد آلاف المصلين والمعتمرين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد
يتوافد آلاف المصلين والمعتمرين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد
شيماء جمال

يتوافد آلاف المصلين والمعتمرين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوى وذلك فى أول أيام عيد الفطر المبارك، في أجواء روحانية، وتنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، والتى توافق أول أيام عيد الفطر المبارك 2026.

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمكاناتها وطاقاتها؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، في أول أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق الخطة التشغيلية؛ لتهيئة الأجواء الإيمانية الآمنة؛ وترجمة الخطبتين بعدة لغات.

وفي جانب عالمي للرسالة، تواصل إدارة اللغات والترجمة ترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والروضة الشريفة إلى 15 لغة، مع التوجه للتوسع إلى 30 لغة، بما يضمن وصول مضامين الخطب ورسالتها الإيمانية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

كما عززت إدارة شؤون التوعية الميدانية مراكزها بالمحتوى الرقمي والورقي، ووزعت الكتيبات والمطويات المزودة بخاصية الترميز الإلكتروني بعدة لغات، لتصل رسائل التوجيه والإرشاد إلى ضيوف الرحمن بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم.

وتؤكد هذه الاستعدادات، حرص الرئاسة على تقديم خدمات متكاملة تضمن الراحة والطمأنينة والأجواء الروحانية للمصلين والطائفين والمعتمرين وزوار الروضة الشريفة، وتجسد رسالتها في كون خدمة قاصدي الحرمين الشريفين شرفٌ ومسؤولية رفيعة.

صلاة الجمعة المسجد الحرام المسجد النبوى القرآن الكريم السنة النبوية عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

