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دعاء بعد الفجر في رمضان.. 3 آيات من سورة البقرة تعجل زواجك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بعد الفجر في رمضان.. 3 آيات من سورة البقرة تعجل زواجك

دعاء بعد الفجر في رمضان
دعاء بعد الفجر في رمضان
أمل فوزي

يأتي دعاء بعد الفجر في رمضان في صدارة الأدعية التي لا تخلو منها الألسنة، حيث يدخل في جملة الأدعية المستجابة والتي تجمع بين عدة بركات وخيرات، وهي صلاة الفجر ورمضان والدعاء بعد إحدى الصلوات المكتوبة واتباع سُنة نبوية، ومن ثم لا يمكن تفويته ويزيد البحث عن دعاء بعد صلاة الفجر في رمضان للزواج أكثر لأن الزواج أحد أشكال الرزق، ولا تقتصر الحاجة لمثل هذه الأدعية على الإناث وحدهن ولا الذكور، فلا أحد يمكنه الاكتفاء وتجاهل حاجته لزوج صالح يشاركه حياته ويتكئ عليه في الدنيا، لذا فإنه انطلاقًا من مقولة لا حيلة في الرزق تنبع أهمية دعاء بعد الفجر في رمضان للزواج المستجاب .

دعاء بعد الفجر في رمضان

ورد دعاء بعد الفجر في رمضان عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بعملين عقب صلاة الفجر، وهما الاستغفار ثلاث مرات ثم ترديد دعاء بعد صلاة الفجر، حيث إنه قد حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الانصراف من الصلاة على الاستغفار ثلاث مرات والدعاء بعشر كلمات، هي: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».

ورد دعاء بعد الفجر في رمضان في صحيح مسلم، عنْ ثوْبانَ -رضي الله تعالى عنه- قَال: كَانَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا انْصرفَ مِنْ صلاتِهِ، استَغْفَر اللَّه ثَلاثًا، وقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».

دعاء بعد الفجر في رمضان للزواج

ورد من دعاء بعد الفجر في رمضان للزواج : اللهم بحق قولك «والله يرزق من يشاء بغير حساب» الآية 212 من سورة البقرة، وبحق قولك «بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا’ فإنما يقول له كن فيكون» الآية 117من سورة البقرة، وبحق قولك «إن الله علي كل شيء قدير» الآية 20 من سورة البقرة، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم.

دعاء للزواج في رمضان

1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرًا مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني وأهلي به (بها).

2. اللهم إني إستعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا’ حتي يغنيهم الله من فضله» الآية 33 من سورة النور.

3. اللهم ارزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.
4. اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
5. اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت .. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقضي حاجتي .. انسي وحدتي .. فرج كربتي.. واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فانت بي بصير .
6. يا مجيب المضطر اذا دعاك.. احلل عقدتي ..آمن روعتي .
7. اللهم هب لي من لدنك زوجا’ (زوجة) هينا’ لينا’ مرفوعا’ ذكره في السماء والأرض وارزقني منه (منها) ذرية طيبة عاجلا’ غير اّجل إنك سميع الدعاء.
8. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري واكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
9. اللهم عجل بقبول دعوتنا.
10. اللهم يا مطلع علي جميع حالاتنا اقض عنا جميع حاجتنا وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهم يا مجيب الدعاء يا مغيث المستغيثين يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين.

11. اللهم ارزقني فلانا’ (فلانة) زوجا’ (زوجة) لي إنك علي كل شيء قدير.

12. اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم في فلان (فلانة) خيرا’ فزوجنيه وأقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي واّخرتي فاقدره لي.
13. اللهم بحق قولك: «فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا»، ارزقني زوجا’ (زوجة) تقر به عيني وتقر بي عينه.

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