موعد أذان الفجر 2 رمضان .. الإفتاء تحذر من فعل عند أول تكبيرة يبطل صيامك

يعد موعد أذان الفجر في 2 رمضان 2025 ، من أهم المواقيت التي تهم المسلمين طوال شهر رمضان، حيث إنه يحدد موعد الإمساك عن الطعام وإشارة بدء الصيام للصائمين في شهر رمضان الكريم، حتى أنه يمكن القول بأن أذان الفجر في رمضان 2025 ، فهو سؤال كل يوم طوال شهر رمضان المبارك، وحيث إن السحور في رمضان هو إحدى السنن النبوية الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، خاصة في موسم اغتنام الخيرات في رمضان وهكذا يزداد البحث ويطرح السؤال عن متى أذان الفجر في رمضان 2025 ، أو بصيغة أخرى متى ينتهي وقت السحور مع كل يوم صيام جديد في رمضان ، فمن كثرة وصايا النبي -صلى الله عليه وسلم بالحرص على صيام رمضان وبالتالي تحري متى أذان الفجر في رمضان الذي يحدد بداية الصوم الصحيح، إلا أن هناك اعتقادً خاطئا في هذا الشأن، يقع في مظنة الكثيرين، وهو خطير بالدرجة التي يبطل بها الصيام، ويكون عليهم قضاء هذا اليوم أو الأيام التي وقع فيها الخطأ بعد رمضان .

أذان الفجر في رمضان 2025

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أذان الفجر في رمضان يعد إشارة بدء الصيام ، إلا أن هناك خطأ شائعًا يقع فيه الكثير من الناس عند صيام شهر رمضان الكريم، وهذا الفعل يُضيع صيامهم.

وأوضحت “ الإفتاء” أن هذا الفعل المحظور عند سماع أذان الفجر في رمضان هو الطعام والشراب أثناء الأذان، وذلك في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ هل يفسد الصيام؟» ، أن الصيام في رمضان يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب.

وأضافت أنه ينبغي الإمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات عامة قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، تجنبًا لدخول الأذان وفي الفم شيئًا من الطعام، حيث إنه يُستحب تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر بثلث أو ربع ساعة .

وتابعت: أو بمعنى أدق بمقدار قراءة خمسين آية فيما جاء بنصوص لسُنة النبوية الشريفة ، فانتبه أخي الكريم، فالإمساك عن الطعام والشراب يكون عندما يقول المؤذن لفظ "الله" في الأذان "الله أكبر" فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامك، منوهة بأن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ.

موعد أذان الفجر في 2 رمضان

ويتم تحديد موعد أذان الفجر عن كل يوم من أيام رمضان 2025 ، والذي يحين في القاهرة في تمام الساعة 4:55 صباحًا، والإسكندرية: 5:00 صباحًا، و أسيوط: 4:55 صباحًا، و الأقصر: 4:50 صباحًا، أما أسوان: 4:49 صباحًا، الجيزة: 4:55 صباحًا، مطروح: 5:10 صباحًا، والوادي الجديد: 5:11 صباحًا، و جنوب سيناء: 4:45 صباحًا، شمال سيناء: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الفجر يوم 2 رمضان في بعض الدول العربية

– السعودية (الرياض): 4:58 صباحًا

– الإمارات (دبي): 5:23 صباحًا

– الكويت (العاصمة): 4:54 صباحًا

– قطر (الدوحة): 4:38 صباحًا

– عُمان (مسقط): 5:11 صباحًا

– الأردن (عمان): 4:42 صباحًا

– لبنان (بيروت): 4:44 صباحًا

– العراق (بغداد): 5:06 صباحًا

– المغرب (الرباط): 5:28 صباحًا

– تونس (العاصمة): 5:24 صباحًا

– الجزائر (العاصمة): 5:52 صباحًا

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان يُبطل الصيام، فلا يجوز شرعًا الأكل أو الشرب بمجرد دخول الوقت.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل الأكل والشرب أثناء أذان الفجر يُبطل الصيام؟»، أنه بمجرد دخول الوقت، فمن أكل أو شرب متعمدًا فإن صومه يفسد، ويجب عليه بعد ذلك قضاء هذا اليوم، الذي أفطره في رمضان.

حكم بلع الطعام أثناء أذان الفجر

و أفاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأنه إذا تمادى الإنسان في طعامه أو شرابه بعد نداء المؤذن لآذان الفجر فسد صومه، منوهًا بأنهإذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يدخن ونادى المؤذن بـ الله أكبر استمر في تناوله الطعام أو الشراب فسد صومه، أي إذا بلع الطعام أثناء الأذان.

واستشهد بقول الله عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» الآية 187 من سورة البقرة، مشيرًا إلى أن ربنا جل وعلا قد وضح لنا كل شيء وبالتالي لا يصح أن يظل الإنسان في تناول الطعام أو الشراب مع رفع المؤذن آذان الفجر".

وتابع: والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال إذا جاء الضياء من هنا وجب الصيام وإذا غابت الشمس من هنا فقد حل الإفطار، لذلك عند سماع الآذان لابد أن يكف عن جميع المفطرات وإلا قد فسد صيامه.

صيام رمضان

لعله من المعروف أن صوم رمضان واجب بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة وإجماع علماء الأمة، معلوم من الدين بالضرورة، كما أن للصوم الواجب رُكْنَان، وأولهما (النية) ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال.

و ورد أن مجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله، وثاني ركن من أركان الصوم الواجب، أو صيام رمضان هو (الإمساك عن المفطرات) التي يبطل بها الصوم، وهذا الركن لا بد منه في الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

مبطلات صيام رمضان

تنحصر مبطلات صيام رمضان (المفطرات) تنحصر في ثمانية أفعال أولها تعمد إدخال عَيْنٍ - شيء ما- إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد، والجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.

وثاني مبطلات صيام رمضان تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، ورابعها الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به، وخامسها خروج دم الحيض، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، وثامنها الرِّدَّة.