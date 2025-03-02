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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ثاني ليلة من رمضان.. بـ 10 كلمات ستسجد باكيا من الفرحة

دعاء ثاني ليلة من رمضان
دعاء ثاني ليلة من رمضان
أمل فوزي

بدأ وقت دعاء ثاني ليلة من رمضان 2025  مع أذان مغرب أمس السبت الموافق 1 من رمضان 1446هـ، و1 مارس 2025 م ، حيث انفرطت ساعات ثاني ليالي شهر الخير ، ليحين موعد دعاء ثاني ليله من رمضان 2025 ، الذي تفتح له السماء أبوابها على اتساعها ، ويعرف طريقه إلى السماء ليعود إليك محملاً بأصعب حوائجك ويفتح عليك أبواب الفرج والخير من كل جانب ، وهو ما يجعل دعاء ثاني ليله من رمضان 2025 فرصة لا يمكن لعاقل المجازفة بخسارتها بأي حال من الأحوال ليس فقط لأنه في وقت التجلي الإلهي وكذلك في شهر الكرم والجود والعطايا الربانية والرحمات، ويمتد وقت دعاء ثاني ليله من شهر رمضان 2025 إلى أذان الفجر، ومن ثم ينبغي اغتنام دعاء ثاني ليله من شهر رمضان 2025 فورا بكل لحظة .

دعاء ثاني ليلة من شهر رمضان 2025

  • ربي اجعلني أسجد لك باكيًا من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.
  • اللهم اجعله شهرا مليئا بالأفراح والمسرات.
  • اللهم إنا نسألك نوره وبرڪته وهداه.
  • اللهم اجعله ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة.
  • اللهم افتح لنا في رمضان أبواب فضلك .
  • اللهم أرنا الفرح في كل ما نريد .
  • اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل .
  • اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك أنت القادر على كل شيء.
  • اللهم سخر لنا في رمضان من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها.
  • اللهم أعنا ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.
  • اللهم بلغنا فيه عفوك والغفران واكتب لنا فيه العتق من النار .
  • اللهم بشرنا بكل ما نتمناه واجعل رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا ومن نحب.

دعاء الليلة الثانية من رمضان 2025

  1. (رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا).
  2. (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا).
  3. (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).
  4. (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
  5. (يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ).
  6. (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ).
  7. (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).
  8. (اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ).
  9. (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

أدعية شهر رمضان

  • «يا رب نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك».
  • « اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين».
  • «اللهم سدد ديوننا واصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا».
  • «اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين».
  • اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي.
  •  اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
  • اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.
  • اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.
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