دعاء ثاني ليلة من رمضان.. بـ 10 كلمات ستسجد باكيا من الفرحة

بدأ وقت دعاء ثاني ليلة من رمضان 2025 مع أذان مغرب أمس السبت الموافق 1 من رمضان 1446هـ، و1 مارس 2025 م ، حيث انفرطت ساعات ثاني ليالي شهر الخير ، ليحين موعد دعاء ثاني ليله من رمضان 2025 ، الذي تفتح له السماء أبوابها على اتساعها ، ويعرف طريقه إلى السماء ليعود إليك محملاً بأصعب حوائجك ويفتح عليك أبواب الفرج والخير من كل جانب ، وهو ما يجعل دعاء ثاني ليله من رمضان 2025 فرصة لا يمكن لعاقل المجازفة بخسارتها بأي حال من الأحوال ليس فقط لأنه في وقت التجلي الإلهي وكذلك في شهر الكرم والجود والعطايا الربانية والرحمات، ويمتد وقت دعاء ثاني ليله من شهر رمضان 2025 إلى أذان الفجر، ومن ثم ينبغي اغتنام دعاء ثاني ليله من شهر رمضان 2025 فورا بكل لحظة .

دعاء ثاني ليلة من شهر رمضان 2025

ربي اجعلني أسجد لك باكيًا من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

اللهم اجعله شهرا مليئا بالأفراح والمسرات.

اللهم إنا نسألك نوره وبرڪته وهداه.

اللهم اجعله ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة.

اللهم افتح لنا في رمضان أبواب فضلك .

اللهم أرنا الفرح في كل ما نريد .

اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل .

اللهم بدل أقدارنا إلى أجملها فإنك أنت القادر على كل شيء.

اللهم سخر لنا في رمضان من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها.

اللهم أعنا ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم بلغنا فيه عفوك والغفران واكتب لنا فيه العتق من النار .

اللهم بشرنا بكل ما نتمناه واجعل رمضان فاتحة خير علينا وعلى أهلنا ومن نحب.

دعاء الليلة الثانية من رمضان 2025

(رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا). (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا). (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ). (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). (يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ). (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ). (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ). (اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ، وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ). (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

أدعية شهر رمضان