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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء للميت في رمضان.. 5 كلمات تجعل رمضانه أجمل في الجنة

دعاء للميت في رمضان
دعاء للميت في رمضان
أمل فوزي

لاشك أنه يعد دعاء للميت في رمضان 2025 من أفضل أدعية المتوفي ، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن دعوة الصائم مستجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- باغتنامها، ومن هنا فإن دعاء للميت في رمضان 2025 يكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته، ويجعل رمضانه في القبر أجمل.

دعاء للميت في رمضان 2025

ورد دعاء للميت في رمضان 2025 م ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر دعاء للميت عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء للميت، وهذه مجموعة منتقاه من دعاء للميت في رمضان مكتوب.

• اللهم في رمضان ارحم من لا يصوم معنا هذا العام واجعل رمضانه أجمل في الجنة.

• اللهم في رمضان اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة.

•اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له.

•يا رب ارحمه واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك .

أدعية للميت في رمضان

لعل دعاء للميت في رمضان يعد من أفضل ادعية المتوفي، وأرجاها استجابة وفضل،حيث يستمد دعاء للميت في أول جمعة من رمضان فضله الكبير بسبب ارتباطه بهذا الشهر الكريم المبارك، فمن شأن دعاء للميت في رمضان أن يغير مصير ذلك المتوفي ويبدل قبره من حفرة من حفر النار إلى روضة من رياض الجنة ، ومنه :

• اللهم في هذا اليوم رمضان ارحم أرواحا طاهرة كانت تترقب رمضان معنا وتفرح به، واليوم هي في قبورها.

• اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يا رب.
• اللهم في أول جمعة في رمضان اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء.

• اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يا رب.
• اللهم ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء.

• اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يا رب العالمين.
• اللھم ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله.

• اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يا رب العالمين يا رب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.
• اللهم أسألك أن ترحمه يا رب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.
• اللهم ارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم بلغنا أيام رمضان ولياليه وأنت راض عنا وأهلنا وكل من نحب الأحياء منهم والأموات.

• ربي لا تجعل هذا اليوم في رمضان يمر إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة ،وجعلتنا أحياءً وأمواتًا من عتقائك من النار.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.
• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
• اللهم في  هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.
• اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان واجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.
• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى .

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