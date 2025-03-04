ولي عهد الكويت: تهجير الفلسطينيين "تطهير عرقي".. وندعو لخطة عربية لإعادة إعمار غزة

أكد الشيخ صباح الخالد، ولي عهد الكويت، أن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية ومنعطف غير مسبوق، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية، وعلى رأسها المساعي المصرية والقطرية والأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الخالد، خلال كلمته بالقمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تهجير الشعب الفلسطيني "غير واقعي ويمثل جريمة تطهير عرقي"، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد عبر سياسات التهجير والتوسع الاستيطاني.

وشدد ولي عهد الكويت على ضرورة العمل لتوحيد الصف الفلسطيني، مع طرح خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية، داعيًا إلى وضع خارطة طريق ملموسة بملكية عربية قابلة للتطبيق، وتنفيذ آليات واضحة من خلال مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين.

وأكد الخالد ضرورة دعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، قائلًا: "السلام لن يتحقق بالقوة أو بالتهجير، بل عبر احترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين".