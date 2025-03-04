ديربي الإسكندرية | البدري يتقدم لسموحة في شباك الاتحاد

أحرز مصطفى البدري لاعب سموحة هدف تقدم فريقه في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ونجح مصطفي البدري في إحراز هدف تقدم سموحة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الاتحاد السكندري المهدي سليمان استغله مصطفى البدري ولم يجد صعوبة في تسجيل الهدف

ويخوض سموحة المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - ميدو مصطفى.

الوسط: محمد سعيد مكرونة - عمرو السيسي - محمد متولي كناريا - أبو بكر ليادي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى البدري - محمد سالم.

بينما يخوض الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد المغربي - أحمد أيمن - مؤمن شريف.

الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - سمير فكري - أدهم علاء.

الهجوم: يوسف نبيه - فادي فريد.