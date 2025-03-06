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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير أسوان يشهد حفل مرور1085عاماً على تأسيس الجامع الأزهر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور فعاليات الإحتفال باليوم السنوى ومرور 1085 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر والذى نظمته المنطقة الأزهرية بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والقيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية .

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن الجامع الأزهر يعتبر منارة العلم الوسطى المعتدل ليس فى مصر فقط ، ولكن فى العالم أجمع ، فهو الجامع والجامعة التى قامت على مدار مئات السنين بالعديد من الأدوار الدينية والتعليمية والتثقيفية والمجتمعية والخدمية والوطنية ، ليكون بحق " الأزهر حياة " ، وقوة مصر الناعمة لنجاحه فى نشر ثقافة الوسطية فى العديد من دول العالم .

وأشار المحافظ إلى أن رسالة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب دائماً تؤكد على أن مصرنا الحبيبة مهد للسماحة والإعتدال بين الأديان ، وهو ما سعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الدعوة المستمرة لتجديد الخطاب الدينى من أجل الوصول للفكر الصحيح المعتدل وسمو الأخلاق وذلك فى إطار المنهج القرآنى سواء فيما يتضمنه من الإلتزام فى العبادات والمعاملات الإنسانية .

وتم الإشارة إلى التعاون المشترك بين محافظة أسوان والأزهر الشريف يتجسد فى تنظيم القوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية ، وإنشاء المعاهد الأزهرية فى القرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأوضح بأن ذلك يعمل على خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات ، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائماً قلعة الإسلام وليضىء بسماحته مشاعل التنوير والمحبة .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة إعداد وتوزيع عدد 500 وجبة للأسر والأهالى بقرى الأحمدية والمنشية قبلى بمركز كوم أمبو وذلك ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

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