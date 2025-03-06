صابرين: ماقلتش فيلم لف ودوران سبوبة وأحمد حلمي تبرأ من العمل

أكدت الفنانة صابرين، أنها لم تصرح قبل ذلك بأن مشاركتها في فيلم "لف ودوران" سبوبة.

وأضافت صابرين، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، قائلة: "الفيلم كان بعد مسلسل أفرح القبة وعندما عرض عليها كانت ستعمل دورا كوميديا وفيه تمثيل ولما حصل أنه اتصور في مدة قليلة واتشالت أكتر المشاهد واتعمل بسرعة عشان كان هينزل في العيد وزعلت ساعتها".

وتابعت: أنها لم تقل الفيلم سبوبة ولكن قالت فسحة، مضيفة: "اعتبرت أن الفيلم فسحة إذا كان أحمد حلمي نفسه طلع تبرأ من الفيلم وقال أوعدكم مش هعمل فيلم زي كده تاني ورغم كده الناس حبوه والناس بتحب أحمد حلمي والفيلم مسلي عشان عيلة وكده".

الأدوار الجريئة

وأضافت: "مواقفي من الأدوار الجريئة ممكن خلاتني مش موجودة لفترة من الزمن ويمكن هذا الموقف برضو اللي خلاني عملت مسلسل أم كلثوم واترشحت والناس صدقتني في أم كلثوم لأنها حالة لان محدش يفتكر لى مشاهدة معينة غير مناسبة".