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المدير الفني لمنتخب كرواتيا السابق يكشف مصير محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لمنتخب كرواتيا السابق يكشف مصير محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات سلافين بيليتش بشأن مستقبل محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال سلافين بيليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا السابق:لم أتفاجأ من عدم رحيل محمد صلاح عن ليفربول، وإذا رحل اعتقد أنه سيكون إلى السعودية لأنني لا أستطيع أن أتخيله في نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي بخلاف ليفربول.

ينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل هدف، عن شهر فبراير الماضي.

وفتحت رابطة البريميرليج باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الأفضل في موعد أقصاه الإثنين المقبل 10 مارس.

وسيتم دمج اختيارات المشجعين مع أصوات مجموعة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز، والذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.

المرشحين لجائزة لاعب الشهر

محمد صلاح (ليفربول) - سوبوسلاي (ليفربول) - بيتو (إيفرتون) - فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - يانكوبا مينتاه (برايتون) - جيد سبينس (توتنهام).

قائمة الأهداف المرشحة
محمد صلاح (الهدف الثاني) ( بورنموث 0-2 ليفربول )
إيثان نوانيري ( أرسنال  5-1 مانشستر سيتي )
جيمس تاركوفسكي ( إيفرتون  2-2 ليفربول )
كاورو ميتوما ( برايتون 3-0 تشيلسي )
ماتيوس كونها ( ليفربول 2-1 ولفرهامبتون )
دانييل مونوز ( فولهام 0-2 كريستال بالاس )
ديان كولوسيفسكي ( إيبسويتش 1-4 توتنهام )
جاستن كلويفرت ( برايتون 2-1 بورنموث )

ولم يسبق لنجم الريدز محمد صلاح الفوز بهذه الجائزة في مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025.


الفائزون بالجائزة هذا الموسم

أغسطس -  كول بالمر (تشيلسي)
سبتمبر -  جون دوران (أستون فيلا)
أكتوبر -  نيكولاس جاكسون (تشيلسي)
نوفمبر - هاري ويلسون (فولهام)
ديسمبر- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)
يناير-  ديفيد بروكس ( بورنموث)

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند صاحب المركز الثاني.

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