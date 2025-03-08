بالخطأ.. مصرع شاب بطلق ناري داخل منزله في دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حادثة مأساوية، حيث انتهت حياة شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالصدر أثناء عبثه بسلاح ناري داخل منزله.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول المدعو "محمد ر. ا. م. ع- 24 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز"، إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر من الناحية اليُسرى.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده "ر. ا. م- 52 عامًا، ووالدته انتصار ص. ا. ص- 50 عامًا"، أفادا بأنه أثناء وجود نجلهما داخل المنزل، وأثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته، خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ.

ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته على الفور، وأكدا عدم اتهام أي شخص بالتسبب في الواقعة، ونفيا وجود شبهة جنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السلاح المُستخدم في الواقعة بإرشاد الأسرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.