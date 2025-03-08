شيكابالا يضيف الهدف الثاني قي شباك مودرن

أحرز شيكابالا هدف تقدم الزمالك في شباك مودرن سبورت في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ستاد القاهرة ضمن دور الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر

ونجح شيكابالا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 106 من عمر المباراة ليعلن تفوق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

لجأ الزمالك ومدرن سبورت الوقت الإضافى بعد انتهاء الأصلى منه بالتعادل الإيجابى 1-1 فى اللقاء المقام بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

شهدت بداية المباراة نشاط هجوميا مكثفا من الزمالك، انتزع فيها المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات.

ونجح دونجا في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة، بعد ركلة حرة مباشرة للزمالك على يمين منطقة جزاء مودرن سبورت، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل المنطقة، أخطأها الحارس محمد مجدي بشكل فادح؛ لتجد متابعة من نبيل عماد برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.



ويخوض الزمالك، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو.

بينما يخوض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

