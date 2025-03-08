ظهورك على التليفزيون ضد شرع ربنا.. محمد عطية يهاجم ميمي جمال لسبب صادم

علق الفنان محمد عطية، على هجوم الفنانة ميمي جمال ، عليه بشأن تصريحاته عن المساكنة، والتي قالت فيها "كلام فارغ.. أنت بتلغي شرع ربنا".

وأضاف محمد عطية، خلال حواره مع برنامج "سابع سما"، المذاع عبر قناة "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب،: أنا تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج بلبنان ولم أكن أتوقع كل هذه الضجة".

وأشار: لم أندم على هذه التصريحات لأنني لا أندم على شيء، وأنا مش ضد ولا مع المساكنة واللي عايز يعمل حاجه يعملها"، لافتا: "هناك معايير ومقاييس بنمشي عليها.. وأنا في الآخر عايز ابقى شخص متصالح مع نفسي".

وتابع الفنان محمد عطية،: "أنا ممكن ألبس قناع اللي بيتلبس على السوشيال ميديا واللي كله بيطلع فيه ينظر بالأخلاقيات والفضائل، والفيديو اللي طلعت فيه الفنانة ميمي جمال وبتتكلم عن شرع ربنا فظهورها أصلا على التلفزيون ضد شرع ربنا بدون حجاب وبالشعر والمكياج حرام".

