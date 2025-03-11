قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل في موسكو .. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 337 مسيّرة أوكرانية
أخبار العالم | هجوم أوكراني على موسكو.. اعتقال دوتيرتي.. وتصعيد إسرائيلي في سوريا
10 ملايين أسرة.. تفاصيل صرف زيادات التموين الجديدة في شهر رمضان
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
آخر تحديث لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11-3-2025
غلق باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025 .. اليوم
قمة الأهلي والزمالك الأبرز.. مباريات اليوم الثلاثاء 11-3-2025 والقنوات الناقلة
برشلونة يواجه بنفيكا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. اليوم
أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024.. تبدأ من 724 ألف جنيه "5 سيارات سيدان" 2025 في مصر
مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية بولاية ميسيسيبي الأمريكية
السلطات الفلبينية تعتقل الرئيس السابق دوتيرتي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
عمدة موسكو: إسقاط 69 مسيّرة اوكرانية في هجوم أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطوات وطريقة تجديد رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها

رخصة القيادة - أرشيفية
رخصة القيادة - أرشيفية
أحمد مهدي

يبحث الكثير من المواطنين عن تجديد رخصة القيادة 2025 عبر محرك البحث العالمي جوجل، للوقوف على طريق وخطوات تجديد رخصة القيادة، ويقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء لمعرفة كل المعلومات عن رخصة القيادة 2025.

استخراج رخصة القيادة 2025

تتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة 2025، ضرورة استيفاء صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية، وكذا شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات من نيابة المرور، ونموذج 256 مرور، ثم دفع الرسوم المطلوبة واستكمال خطوات تجديد رخصة القيادة في المرور المختص.

يمكن استخراج رخصة قيادة 2025 وتجديدها من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، وذلك في خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وتسجيل الدخول ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى الصفة واستكمال الخطوات من خدمات المرور.

اوراق استخراج رخصة القيادة 2025

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي وإطلاع الموظف على الأصل، وصورة من شهادة التخرج وإطلاع المختص على الأصل في المرور، وشراء نموذج 256 مرور من وحدة المرور وشهادتين باطنة ونظر من مستشفى حكومي أو المرور.

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025، تقديم صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4*6 وتقديم أصل شهادات الكشف الطبي الخاصة بأمراض الباطنة وكذا النظر واجتياز اختبارات الإشارات والقيادة ودفع الرسوم المقررة للحصول على الرخصة.

وعن شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 يتوجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة خاصة عن 18 عاما ميلاديا، وأن يتوجه طالب استخراج رخصة القيادة الخاصة إلى وحدة المرور التابع لها في بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

رسوم استخراج رخصة القيادة 2025

وعن تكلفة ورسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 فيجب دفع مبلغ 105 جنيه رسوم استمارة البيانات، و480 جنيها قيمة رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم، و615 جنيها رسوم ضريبة رخصة القيادة ورسوم التأمين وتنمية موارد الدولة، و60 جنيها قيمة رسوم ملف وحافظة رخصة القيادة الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن أن رخصة القيادة تسري لمدة 10 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث يتطلب استخراج رخصة قيادة خاصة 2024، استيفاء فصيلة دم من المرور وأن يكون المتقدم له درجة تعليمية أو محو أمية، والا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز المتقدم اختبار القيادة والاشارات وألا يقل سنه عن 18 عاما ميلاديا.

حالات سحب رخصة القيادة 2025

تضمن قانون المرور رقم 66 قواعد المرور وآدابه، والتي من بينهم حالات سحب رخصة القيادة لمدة شهر، حيث تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة مخالفات السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة، أو قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

ايضا يتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر في حالات إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها، وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، واستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

رخصة القيادة استخراج رخصة القيادة رخصة القيادة 2025 رسوم استخراج رخصة القيادة اوراق استخراج رخصة القيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة انتشال السيارة

مأساة قبل السحور.. تفاصيل مصرع ممثلة وإصابة 3 أخريات بترعة المريوطية

زيادة التموين رسميًا.. هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

إنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من القمة

استخراج بطاقة الرقم القومي

بـ 50 جنيه .. استخراج بطاقة الرقم القومي وانت في بيتك

رئيس الوزراء

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة.. قبل العيد ولا بعده؟

المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها قبل وفاتهما

رحلوا دون وداع.. مقبرة الصالحية بجدة تحتضن جثمان المهندسة فاطمة سلطان ووالدتها

الاهلي

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

ترشيحاتنا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة والدجاج

شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج
شهية ومشبعة طريقة تحضير الباستا بالصلصة البيضاء والذرة الصفاء والدجاج

بانخفاض وزن ملحوظ.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا
بإنخفاض وزن ملحوظ وبطن مكشوفة ..أبنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

غير تقليدية.. قائمة سحور صحية للأسبوع الثاني في رمضان

السحور
السحور
السحور

مسلسل الكابتن الحلقة 11.. أكرم حسني يبحث عن هوية سامي مغاوري

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

من مكة إلى القــــ.بر

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء العمرة فماتت هي وأمها

لميس الحديدي

ليه بنتجن وبنلوي البوز.. لميس الحديدي تنتقد مسلسلات رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

المزيد