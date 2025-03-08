استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وطريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، حيث يرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة عن استخراج رخصة الدراجات النارية.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

من جانبها حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وجاء ضمنها ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية عن سن 18 عاما، وأن يكون المتقدم للحصول على الرخصة لائق صحيا لقيادة موتوسيكل وأن يكون حاصل على شهادة دراسية أو محو الأمية وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة.

رخصة دراجة نارية

الاوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة الموتوسيكل

بطاقة رقم قومي أو جواز سفر شهادات الباطنة والنظر شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية

مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

وعن مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، يتوجب شراء نموذج 265 مرور من وحدة المرور، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والشهادة الدراسية وايضا الشهادات الطبية واجتياز الاختبارات الشفوية والعملية ومنها اختبار القيادة وفي حالة الرسوب يتم الإعادة بعد 3 شهور.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

الا يقل السن عن 18 عاما ان يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو أمية الا يكون المتقدم متعاطيا للمخدرات أو الكحوليات أن يكون لائق صحيا عدم وجود إعاقة ذهنية أو ضعف بالنظر عدم وجود حكم قضائي في جناية أو جنحة

دارجة نارية

رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

وأفادت وزارة الداخلية برسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وهي دفع مبلغ 35 جنيها ثمن حافظة استخراج رخصة القيادة، و150 جنيها رسوم كشف طبي وشهادات طبية، و50 جنيها رسوم اختبار إشارات داخل وحدة المرور، و30 جنيها رسوم نموذج 256 مرور، و20 جنيها شهادة براءة ذمة وضريبة بـ 250 جنيها، ثم استلام الرخصة في النهاية.

قيادة دراجة نارية

غرامة قيادة دراجة نارية بدون رخصة

وعن غرامة القيادة بدون رخصة، قانون المرور الجديد مخالفة قيادة دراجة نارية بدون رخصة قيادة، حيث حدد القانون غرامة 1000 جنيه في حالة قيادة دراجة نارية بدون رخصة قيادة، حيث يتوجب استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2024 وفقا للخطوات والإجراءات المذكورة.