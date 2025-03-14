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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة إبراهيم: نص الشعب اسمه محمد عمل مختلف.. وعصام عمر شخصية سكر

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
نجلاء سليمان

قالت الفنانة غادة إبراهيم إن مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" فكرته جديدة ومختلفة وعمل مميز.


 

ووصفت غادة إبراهيم في تصريحات لموقع صدى البلد فريق المسلسل بأنه تركيبة حلوة جدا بداية من الأبطال وحتى ضيوف الشرف.

وتحدثت غادة إبراهيم عن بطل المسلسل عصام عمر بأنه شخصية سكر وابن بلدها الإسكندرية.


  

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" يبدأ عرضه من السبت المقبل يومياً على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد وعلى "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصراً، و 8:00 مساءً.


 
 

أحداث المسلسل  اجتماعية  مُشوقة حيث تواجه "محمد" عندما يقع في حب زميلته في العمل أزمات عديدة فهل يستطيع أن يتزوجها، أم يقع في شر أعماله وتُحاصره المشاكل من كل مكان.


 
 

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان، غادة إبراهيم، السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين،  محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، كريم سامى وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.


 

وتدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري وغادة ابراهيم سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف. 

عصام عمر نص الشعب اسمه محمد غادة إبراهيم

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