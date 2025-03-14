ميرنا نور الدين تشارك جمهورها صورا من كواليس فهد البطل

شاركت الفنانه ميرنا نور الدين جمهورها صورا من كواليس مسلسلها الرمضاني فهد البطل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت ميرنا نور الدين بعباءة سوداء من شخصيتها كناريا من مسلسل فهد البطل ،مما حاز اعجاب متابعيها.

شهدت الحلقة 13 من مسلسل فهد البطل، بيع زوج كناريا السابق ابنتها لشخص يتاجر في الأطفال لكن أحمد العوضي تمكن من استعادتها.

واتفق توفيق التمساح مع ابنه نادر على نقل البضاعة والممنوعات في سيارة يقودها فهد البطل ولا يعلم ما بداخلها وأوقفه شقيقه عمرو في كمين على الطريق وأمر بتفتيش السيارة.

ومازالت فايزة الشبح تبحث عن ابنها ضياء وسألت فهد البطل عنه لكنه رفض إخبارها بالحقيقة.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.